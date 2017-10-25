Dünya Haberleri O saldırganın kardeşine şok tutuklama

O saldırganın kardeşine şok tutuklama

Las Vegas'ta yaklaşık 60 kişiyi öldüren saldırganın kardeşi, çocukların cinsel istismarını içeren materyal bulundurduğu iddiasıyla tutuklandı.

O saldırganın kardeşine şok tutuklama
25 Ekim 2017 Çarşamba 21:27 tarihinde eklendi.
Las Vegas'ta yaklaşık 60 kişiyi öldüren saldırganın kardeşi, çocukların cinsel istismarını içeren materyal bulundurduğu iddiasıyla tutuklandı.
 
 
 
Las Vegas saldırganı Stephen Paddock'un kardeşlerinden biri olan Bruce Paddock, Los Angeles'ta gözaltına alındı.
 
Bruce Paddock'a karşı yöneltilen suçlamaların Las Vegas katliamından önce gerçekleşip gelmediğini belirsizliğini koruyor.
 
1 Ekim’de bulunduğu otelin penceresinden Harvest Festivalini kutlayan kalabalığın üzerine ateş açan Paddaock, ellisekiz kişiyi öldürmüş, yüzlercesini de yaralamıştı. Daha sonra da kendisini öldürmüştü.