O şehirde 60 bin kişiye bomba tahliyesi

Bir hafta önce Selanik’in Kordelio semtindeki bir gaz istasyonunun arazisinde, II. Dünya Savaşı sırasında uçaktan atılan ancak patlamayan bir bomba bulunmuştu.

Benzin istasyonunda yapılan kazılar sırasında 5 m. derinlikte bulunan bombanın boyutları ilk değerlendirmede daha küçük sanıldığından iki kere uzaklaştırma girişimine geçildi, ancak beklenilenin iki misli olduğu anlaşılınca bütün önlemlerin alınması için çalışmalar durduruldu.

Kazı makinesinin 250 kilodan fazla olduğu tahmin edilen bombaya değmesine 4 mm kala durdurulması bir mucize gibi görünüyor. Yunanistan’da şimdiye kadar rastlanmayan böyle bir durumun olumlu sonuçlanması için uzaklaştırma ve imha girişiminin okulların ve iş yerlerinin kapalı olduğu Pazar gününe alınması kararlaştırıldı.

12 Şubat Pazar günü bombanın bulunduğu noktadan 2 kilometre çapında bulunan bölge boşaltılacak, hava gazı ve petrol dağıtımı durdurulacak, hastaneler ve ambülanslar seferber olacak. Devlet otobüsleriyle 50-60 bin kişinin aynı anda uzaklaştırılması ve güvenli devlet mekanlarında 4-5 saat boyunca beklemeleri için işlemler başlatıldı.