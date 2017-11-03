O tren Kars'a geldi

Bakü’ye yaklaşık 90 kilometre mesafedeki Alat Limanı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Başbakanı Bakıtcan Sagintayev, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili’nin katılımıyla 30 Ekim Pazartesi günü açılan hatta yola çıkan ilk tren, dün gece saatlerinde Kars Garı’na geldi. Gürcistan sınırından itibaren trenle birlikte Kars Garı’na ulaşan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık Genel Müdürü Veysi Kurt, trenin 40 saatlik yolculuğun ardından Kars’a geldiğini söyledi.

Trenin Kazakistan’dan yola çıkıp, Alat Limanı’ndan devam ederek, Kars’a ulaştığını belirten Kurt, "Azerbaycan’dan buraya yaklaşık 856 kilometreyi 40 saatte geldik. İnşallah bir aksaklık olmazsa Kars’tan Mersin'e bin 258 kilometrelik mesafeyi de 40 saatte almayı planlıyoruz. Tren, Kazakistan’dan yola çıktı. Yaklaşık 4 bin 700 kilometrelik bir mesafeyle seferi inşallah Mersin’de son bulacak. 30 konteyner, yola çıkmıştı. Bu vesileyle Cumhurbaşkanı'mıza, bakanımıza böyle kıtaları birleştiren bir projeyi ülkemize kazandırdıkları için kendilerine müteşekkiriz" diye konuştu.

Projenin hem Türkiye hem Asya ve Avrupa ülkeleri için önemli bir koridor olduğunu dile getiren Kurt, "Şu anda, bu bu projeyle ülkemiz hem Türk Cumhuriyetlerine hem Çin’e hem Avrupa’yı Çin’e bağlayacak şekilde çok önemli bir koridor haline geldi. İnşallah sanayicimize, ihracatçımıza çok önemli bir koridor, lojistik kapısı açılıyor. Umuyoruz, bu günden sonra bu koridorda daha güzel imkanlarla fırsatlarla insanlarımıza hizmet edeceğiz. Ülkemiz, bu projeyle çok önemli bir fırsatı yakalamıştır. Hem bölgesel hem de dünya ölçeğinde inşallah barışa, kardeşliğe, dostluğa önemli katkıları olacaktır" dedi. Yaklaşık 4 bin 700 kilometrelik mesafeyi 180 saat gibi kısa bir sürede katetmek istediklerini belirten TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Kurt, şunları söyledi:

"Bu sürenin kısa olmasında Türkiye parkurunda gümrük hem tarım teşkilatlarımızın prosedürlerini minimum seviyelere indirdiler. İyi bir iş birliği içerisindeyiz. Bundan sonra bu koridorda çok yüksek miktarda taşımacılık yapmayı planlıyoruz. Müşterilerimizle görüştüğümüzde yük miktarları yaklaşık 3 milyon ton gibi gözüküyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettiği gibi başlangıç itibarıyla yıllık şu anda 7 milyon ton yük bekliyoruz; ama önümüzdeki süreçte 17 milyon ton ve üzerine çıkabileceğini rahatlıkla söyleyebileceğiz. Dolayısıyla Çin’den ülkemize, Çin’den Avrupa’ya ve tersi yöne bugüne kadar kilometrelik destinasyon ile taşımacılık yapıyorduk. Artık 5 bin kilometrelere ve 12 bin kilometrelik destinasyonlarda yavaş yavaş müşterilerimize taşımacılık yapmayı konuşmaya başladık. İnşallah önümüzdeki süreçte, bu imkanları artırarak, devam ettireceğiz."

İşlemlerinin tamamlanmasından sonra tren, bugün sabah saatlerinde, Mersin’e yola çıktı. Kurt, Gar çalışanlarıyla birlikte trenin yanında hatıra fotoğrafı da çektirdi.