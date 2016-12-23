Ofis Dekorasyonu ve Ofis Gereçlerinin Önemi

Bilindiği üzere günümüz iş hayatının vazgeçilmez prestij ve otorite simgelerinin başında ofis dekorasyonu ve ofis de kullanılan gereçlerin uyumu oldukça önem arz ediyor. Dekoratif olarak görünümden tutunda, masa üstü gereçlere, sümen takımları ve diğer ofis aksesuarlarına kadar tüm detaylar misafirleriniz ve müşterileriniz için aslında büyük önem arz ediyor.



Müşterinin etkilenmesi ve ilk andan itibaren size güven duymasında bir basamak olan yerli yerinde bir ofis görünümü daima müşteri karşısında 1-0 önde olmanıza olanak sağlıyor. Bu da müşterinizin zihninde olumlu bir imaj çizmenizde ilk adım diyebiliriz. Sonraki aşamalarda ise ofisinizde kullandığınız duvar aksesuarlarından, kristal masa isimliği veya size özel isim yazılı ofis hediyeleri bunların tümü ilk anda göze çarpan, dikkat çekenler arasında yer alıyor.



Yukarıda belirttiğimiz gereçler ilk anda prestij ve otoriteniz hakkında müşterinin zihninde bir profil oluşmasına vesile olurken diğer yandan sizinle görüşeceği iş veya diğer konular hakkında da olumlu biz izlenim edinebiliyor. Bu sebeple ki bir ofisin düzenli olması, dekoratif görünüm ve aksesuar açısından uyumlu olması oldukça önemli bir hal alıyor.



Peki henüz ofisinizle ilgili bir düzenleme yapmadıysanız ne yapmalısınız? Yapacağınız işlem belli, ilk olarak düzeni kurmaya yönelik ihtiyaçları belirleyip gereken hazırlıkları yapacaksınız. Sonrasında ise uygulamaya geçerek gerekli araç ve gereci tedarik sürecine girişeceksiniz. Örnek vermek gerekirse ofisinizde otoritenizin bir simgesi olarak kristal masa isimliği bulunmuyor ise bunu temin etmeli ve diğer masa üstü gereçleriniz ile birlikte uyum sağlayacak şekilde düzenlemelisiniz. Tabi diğer yandan tüm dekorasyon ve düzeni bir açıdan görüp olası sorunları gidererek ofisinize şık bir görünüm kazandırmalısınız.



Tüm her şey yerli yerine oturduktan sonra tüm düşüncelerden uzaklaşarak ofisinize misafir gibi girip bir sorun olup olmadığını test edebilir veya bir yakınınızdan böyle bir ricada bulunabilirsiniz. Unutmayın kimi zaman başka gözler bizim görmediğimizi görebilir.