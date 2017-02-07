Öğrencisini kitap fırlatarak yaraladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianameye göre anne Türkan S., oğlu Fırat S.'nin yüzünün sol alt tarafında darp izi gördü. Fırat S. bir arkadaşı ile tartışırken öğretmeninin sinirlenip ders kitabını yüzüne fırlattığını söyledi.

Türkan S., konuşmak için okula gittiğinde öğretmenin kitabı fırlattığını kabul ettiğini iddia ederek şikayetçi oldu.

Muharrem Ş. ifadesinde dağıtılmak üzere sınıfa getirilen Türkçe kitaplarını almak için öğrencilerin birbiriyle yarıştığı sırada Fırat S.'nin yaralandığını söyledi.

Muharrem Ş. hakkında 'kasten yaralama' suçundan dava açıldı. (Sabah)