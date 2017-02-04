Öğretmenden Meclis'e, Meclis'ten valiliklere...

Üsküdar Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmeni olarak görev yapan Muhammet Türkmen, TBMM Dilekçe Komisyonu'na kamu kurumlarında ve özellikle okullarda alınabilecek tasarruf tedbirleri ile ilgili önerilerde bulunduğu bir dilekçe yazdı. Türkmen'in dilekçesini inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonu, bunu Milli Eğitim Bakanlığı'na göndererek, yapılacak olan çalışmalarda önerilerin değerlendirilebileceğini belirtti. Bakanlık da, dilekçeyi bir üst yazı ile 81 il Valiliği ve oradan tüm okullara göndererek, söz konusu dilekçede belirtilen, kamu kurumlarında özellikle okullarda uygulanması gereken tasarruf tedbirlerini ilişkin önerilerin valiliklerce değerlendirilmesini istedi.

İmam Hatip öğretmeni Muhammet Türkmen, TBMM Dilekçe Komisyonu'na yazdığı ve orada dikkate alınarak 81 il Valiliğine gönderilen dilekçesinde, tüm okullarda, devlet dairelerinde, üniversitelerde, kısacası tüm devlet kurumlarında büyük bir enerji israfı olduğu, bu israfın önlenmesi ile devletin en az yüzde 30 doğalgaz, elektrik ve kömürden tasarruf yapacağını ve milyarlarca doların yurt dışına gitmeyeceğini belirtti.

ÖĞRETMENİN TASARRUF ÖNERİLERİ

Öğretmen Türkmen dilekçesinde tasarruf önerilerini sıralarken, okulların saat 15.30'da kapandığını ancak doğalgazın yanmaya devam ettiğini belirterek, "Halbuki en az iki saat belki daha önce doğalgaz söndürülebilir. Okulun sıcaklığı o iki saat için yeterli olur. Havanın sıcaklığına göre bazen birkaç saatlik doğalgazın yanması okulu ısıtabilir. Buna rağmen doğalgaz yanmaya devam ediyor. İhtiyaç olmadığı zamanlarda dahi sınıfın tüm lambaları yanıyor. Maalesef bazı öğretmen arkadaşlarımız dahi buna dikkat etmiyor. Halbuki sınıf aydınlıksa elektrik yakmaya gerek yok. Yahut duruma göre birkaç lamba yakılabilir. Okul çıkışlarında sınıfların lambaları açık bırakılıyor. Bazen cumartesi-pazar dahi lambası yanan okullar görüyoruz. Buna idareciler dikkat etmeli"dedi.

Okullardaki ısrafların benzerinin üniversitelerde de devam ettiğini dilekçesinde belirten Türkmen, "Hükümet kaynaklarındaki ve diğer devlet dairelerine girdiğimizde israfları hemen görebiliyoruz. Odalardaki tüm lambalar gerekli gereksiz yanıyor. Mesai 17.00'de bitiyorsa o saatte bile kaloriferler yanmaya devam ediyor. Halbuki duruma göre iki veya üç saat, belki daha önce kaloriferler söndürülmeli. Havanın durumuna göre belki birkaç saatlik kaloriferlerin yanması o günü kurtarabilir. Bunlara dikkat edilmiyor. Kısacası, devlet dairelerinde israf had safhada. Tasarruf genelgesi yayınlayıp ciddi takip yapılırsa tahmin edilemeyecek kadar tasarruf sağlanır. Milyonlarca dolar paramız yurtdışına gitmez, ülkemizde kalır" dedi.