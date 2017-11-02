Okula öğrenciler getirdi, 25 kişi hastaneye kaldırıldı!

ANKARA'da Aktaş Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi öğrencilerinin deney tüpleri ile dışarıdan getirdiği civayı okulun çeşitli bölgelerine dökmesi sonucu zehirlenen 17 öğrenci, 8 okul çalışanı tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Altındağ ilçesindeki Aktaş Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, lisenin bazı öğrencileri atıl durumda bulunan Ata İlköğretim Okulu'nun laboratuvarından deney tüpleri ile aldıkları civayı okullarına getirdiler. Öğrenciler daha sonra bu tüpler içindeki civayı okulun kantinine ve bazı sınıflara döktü. Kısa sürede okula yayılan civadan etkilenen 17 öğrenci, 8 okul çalışanı olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı.

AFAD EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Okul tahliye edilirken, sınıflardaki ve kantindeki civanın temizlenmesi için okula AFAD ekipleri sevk edildi. Temizleme çalışmasının ardından AFAD ekiplerinin raporuna göre okulun bir süre tatil edilebileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu arada okulda eğitim gören bazı öğrenciler ise fizik dersinde deney yapıldığı sırada yaşanan kaza sonucu civa tüpünün yere düştüğünü ve bu nedenle öğrencilerin zehirlendiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı'ndan okuldaki civa zehirlenmesine ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığı tarafından Ankara'daki bir okulda yaşanan civa zehirlenmesine ilişkin, "Altındağ Aktaş Atatürk Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde termometre tüplerinin kırılması sonucu civa dökülmesinden 17 öğrenci, 8 okul çalışanı olumsuz etkilenmiştir" denildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde: "Saat 15.24 sularında, Altındağ Aktaş Atatürk Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nde termometre tüplerinin kırılması sonucu civa dökülmesinden 17 öğrenci, 8 okul çalışanı olumsuz etkilenmiştir. Olay yerine intikal eden 112 ekipleri olaydan etkilenen 13 öğrenci, 1 çalışanı Keçiören Mesleki Hastalıklar Hastanesi’ne intikal ettirilmiş, diğerleri de kendi imkanları ile aynı hastaneye ulaşmışlardır. Keçiören Mesleki Hastalıklar Hastanesi tarafından olaydan etkilenen öğrenci ve çalışanların acil muayeneleri yapılmıştır. Tetkikleri yapılmak üzere gözlem altına alınan öğrenci ve çalışanların genel durumu iyidir. Tetkik sonuçlarına göre gerekli işlem ve tedaviler yapılacaktır."