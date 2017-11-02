Öldürülen PKK'lılardan 4'ü gri listede

Bugün sabah saatlerinde Nazimiye ile Pülümür ilçeleri arasında yer alan Kadısırtı Şelalesi yakınlarında 9 kişilik PKK'lı grubun tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri, sabahın erken saatlerinde helikopterlerle bölgeye indirilildi. Öğle saatlerinde PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirildi, diğer 5 PKK'lı ise Efeağlı Köyü bölgesindeki sık ağaçlarla kaplı ormanlık alana kaçtı. İz süren güvenlik güçleri, akşam saatlerine kadar aralıklarla girilen çatışmalarda 1 kadın teröristi sağ, diğer 4'ünü ise ölü ele geçirdi. Öldürülen 8 teröristten 3'ünün kadın olduğu belirtildi.

ÖLDÜRÜLEN PKK'LILARDAN 4'Ü GRİ KATEGORİDE

Öldürülen teröristlerden 4'ünün, örgütün Tunceli bölgesinde üst düzey sorumluları oldukları ve İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesi gri kategoride olduğu belirlendi. 'Savaş' kod adlı PKK'lı Hamza Güler'in (36) örgütün sözde doğu cephesi sorumlusu ve Dersim Eyaleti olarak adlandırdığı Tunceli, Erzincan ve Sivas bögesini içine alan bölgenin yönetiminde yer alan 5 kişiden biri olduğu bildirildi. 'Sema' kod adlı Besna Kartal'ın (26) örgütün doğu cephesi kadın sorumlusu, 'Tolhidan' kod adlı Ejder Yücedağ (25) ile 'Medya Derik' kod adlı Remziye Bağırtan'ın (27) da Pülümür ve Nazimiye bölgelerinde sorumlu düzeyde oldukları belirtilrdi.

Terörist grubun bölgede kış üstlenmesi için hazırlık yaptıkları ifade edildi. Ayrıca PKK'lılardan 2'sinin Kandil'de uzun süre keskin nişancı eğitimi aldığı tespit edildi.

SON YILLARIN EN BÜYÜK DARBESİ

Gri listedeki 4 teröristin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde birçok eyleme katıldığı, çok sayıda asker ve sivilin şehit edilmesi olaylarında bizzat yer aldıkları kaydedildi. Savaş kod adlı PKK'lı Hamza Güler'in örgütün Tunceli'deki en önemli isimlerinden biri olduğu belirtildi. Operasyonla son yıllarda örgüte vurulmuş en ağır darbenin vurulduğu bildirildi.

YÜKLÜ MİKTARDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Tunceli Valiliği, biri sağ, 9 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun ardından yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde çok sayıda silah ve muhimmatın ele geçirildiğini açıkladı. Teröristlerden 4'ünün arananlar listesi gri kategoride olduğu belirtilen açıklama şöyle:

"02 Kasım 2017 Tarihinde İlimiz Nazımiye İlçesi Kırsalında Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonda; toplamda 9 terörist (biri sağ) etkisiz hale getirildiği ve 6 adet Kalaşnikof, 1 adet Bixi, 1 adet Kanas, 1 adet M-16 piyade tüfeği ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirildiği bildirilmişti. Operasyon bölgesinde devam eden arama/tarama faaliyetlerinde; 1 adet RPG-7 Roketatar, 1 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 4 adet RPG-7 Anti Tank Mühimmatı, 1 adet RPG-7 Anti Personel Mühimmatı, 6 adet RPG-7 Sevk Fişeği, 268 adet Kalaşnikof mermisi, 5 adet Kalaşnikof şarjörü, 2 adet El Bombası, 150 adet Bixi Mühimmatı, 94 adet M-16 Mühimmatı, 1 adet El Dürbünü, 2 adet Telsiz, 50 metre kablo, 155 kg amonyumnitrat, 250 litre benzin, 100 metre halat, 17 adet branda, 2 adet şemsiye, 1 ton 110 kg un, 155 kg kuru fasulye, 100 kg makarna, 170 kg mercimek, 200 kg nohut, 100 kg pirinç, 130 kg şeker, 310 kg çay, 50 kg zeytin, 45 kg peynir, 40 adet salça, 20 kg tuz, 10 kg ceviz, 300 kg deterjan, 26 adet battaniye, 25 çift mekap ayakkabı, 2 adet leşker kıyafeti, 5 rulo sera naylonu ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Etkisiz hale getirilen terör örgütü mensuplarının yapılan kimlik tespiti çalışmalarında, 4’ünün terör arananlar gri listede yer aldığı tespit edilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."