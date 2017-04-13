Ölüme meydan okuyorlar!

Adrenalin tutkunu gençlerin kaydetip sosyal medyada yayınladıkları görüntüleri, izlenme rekorları kırıyorlar.

İstanbul’da oturan Pavul Smirnov kendisi gibi yükseklik korkusu olmayan adrenalin tutkusu olan Bursalı arkadaşı Haluk Yavuz ile birlikte Mudanya İlçesi’nde 65 metre yükseklikteki baz istasyonuna çıktı. Adrenalin tutkunu gençler, yaptıkları akrobasi görüntülerini kamera ile kaydederek sosyal medya hesaplarında yayınladı.

Daha önce de İstanbul’da bulunan yüksek bina ve direklere ve teleferiğin direklerine tırmanarak akrobasi gösterileri yaparak takipçilerinin yüreklerini ağızlarına getiren Haluk Yavuz ve Pavel Smirnov, "amacımız dünyanın en yüksek tepelerine tırmanmak" dediler.