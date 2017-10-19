Son zamanlarda bütün dünyayı etkisi altına alan canlı bahis siteleri, çeşitli içeriklerle birlikte adeta bir sektör haline geldi. Bu alanda pek çok firma yan kuruluş olarak ya da esas amaç şeklinde bet ofisleri kurarak online ağ üzerinden bütün ülkelere hizmet veriyor. Canlı casino, bahis ve buna benzer pek çok oyun üyelik sistemi üzerinden sunuluyor. Kazanılan paranın da çok önemli rakamlara ulaşması nedeniyle bet sektörünün yeni bir yatırım alanı olduğundan söz edilebilir.



Peki online casino siteleri neden ülkemizde yasaktır? Şu anda hizmet veren bet ofisleri, bilindiği üzere kaçak bahis sitesi olarak değerlendiriliyor. Dünya genelinde çok önemli olan, gerekli izinleri alan ve kurumsal bir yapı ile şirket statüsünde yönetilen markalar dahi ülkemizde yasaklanıyor. Bunun nedenleri ise şu şekilde;



BTK Engeli



Açılımı Bilgi Teknolojileri Kurumu olan BTK, bilindiği gibi Türkiye’de bütün interneti denetleyen bir mekanizma konumunda. Gerektiğinde Twitter ve Facebook gibi dünyaca ünlü siteleri bile engelleyen bu kurum, Telekominikasyon İletişim Başkanlığı TİB’in değişmesiyle birlikte bu hali aldı ve daha da güçlü bir konuma geldi. BTK, bahis sitelerinin içeriklerinin zararlı olduğunu düşünüyor. İçeriklerinde bulunan casino gibi oyunların veya bet seçeneklerinin bağımlılık yaratma tehlikesi nedeniyle yasaklanması bir gerekçe olarak görülebiliyor. Bu durumda da şirketler yeni adres uzantıları ile Türkiye’deki üyelerine ulaşabiliyor. Bet markalarının Türk üyelerine ulaşma nedeni ise ülkedeki ciddi potansiyel ve genç nüfus. Canlı casino ve casino oyunlarının yanında bahis seçeneklerine de ülke genelinden çok büyük bir ilgi bulunuyor.



Spor Toto İzni



Türkiye’de Spor Toto, bahis yetkisini denetleyen önemli kurumlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu kurum, sadece İddaa, Misli, Nesine ve Bilyoner gibi şirketlere legal bahis oynatma hakkı tanıyor. Bunun haricindeki canlı casino ve casino oyun sitelerine ise özellikleri ne olursa olsun herhangi bir oyun oynatma hakkı tanımıyor.



Bir bet şirketinde olması gereken lisansların tam olması, Spor Toto izni olmadığı sürece bir anlama gelmiyor. Kısacası Devlet etkisi, ülkedeki yasaklanmanın en önemli nedenidir. Casino siteleri arasında en üst sırada yer alan casino metropol sitesinde bulabilir, yüksek kazançlar elde edebilirsiniz.