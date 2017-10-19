Online Casino Siteleri Oyun Sağlayıcıları Hangi Şirketlerdir?

Canlı bahis sitelerinin üyelerine sağladığı canlı casino ve casino oyun hizmetleri, bir bet markasının ciddi yatırım yapması gereken alanların başında gelir. Buraya bağlandığınız zaman sizlere sunulan oyunların büyük boyutlarda olduğunu görüyoruz. özellikle canlı casino oyunlarında sizleri gerçek bir casino ortamında hissettirmek için her şey yapılıyor.



Online casino siteleri oyun sağlayıcıları hangi şirketlerdirsorusu ise bu oyunların nasıl bir sitelerde olduğunu merak eden kişilerin sorduğu sorular arasında gelir. Genel olarak bakıldığında bu sektörde yer alan oyun sağlayıcıları, hemen hemen bütün lisanslı ve başarılı canlı bahis siteleri ile birlikte çalışıyor. Adını duyuran sitelerin oyun alt yapılarının neredeyse aynı olduğunu görüyoruz. Bu durum da alt yapı şirketlerinin sadece belirli markalar tarafından tercih edildiğini gösteriyor.



Netent, Ezugi ve Evolution



Canlı casino ve casino oyunlarının en çok aranan oyun sağlayıcıları arasında Netent, Ezugi Games ve Evolution gibi markalar yer alıyor. Bunlara Novomatic, Bet Soft gibi isimler de eklenebilir. Kuruluşu İsveç merkezli olan Netent, şu anda bütün canlı bahis sitelerinin birlikte çalıştığı markalar arasında geliyor. Hem casino hem de online casino oyunlarında alt yapılar hazırlayan bu marka aynı zamanda çeşitli bonus kampanyaları ile sitenin genel içeriklerini de belirliyor. Bazı bahis sitelerine ise sponsor dahi olabiliyor. Bunun yanında Evolution markasının da yine son zamanlarda yükselişe geçtiğini görebiliyoruz. Son derece önemli yatırımlar yapan bu oyun sağlayıcısı; rulet, baccarat, poker ve blackjack oyunlarının en üstün kalite ile birlikte oynanmasına olanak tanıyor. Kazandıran bir bet oyun alt yapı markası olması nedeniyle büyük şirketler bu isimle çalışmayı tercih edebiliyor.



Oyun Sağlayıcıları Ne İşe Yarar?



Online casinove casino sitelerinde yer alan oyun sağlayıcıları, site üzerinden bilgisayar uygulaması veya tarayıcı üzerinden bu oyunların oynanmasını sağlıyor. Canlı casino oyunlarında karşınıza çıkan kurpiyerleri, oyunların işlemesini, bonuslarını ve bunun gibi pek çok kolaylığı sizlere bu alt yapılar sağlıyor. Bet sitelerine giriş yaptığınızda bu markaların adlarını alt kısımda görebilirsiniz.



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