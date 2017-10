CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Kandil, Sincar gibi bu bölgelerde PKK'nın varlığı söz konusu. Bütün buralarda da her türlü dayanışma içerisinde ortak mücadeleyi sürdürmeye Türkiye olarak varız. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin almış olduğu gayri meşru referandum kararına yönelik üzüntümüz ortadaydı. Tavrımızın değişmediğini tekrar ifade ettik. Başından beri Irak'ta toprak bütünlüğünden yana olduğumuzu ifade ettik bundan sonra da aynı şekilde ifade edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Haydar İbadi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Sonrasında Erdoğan ve İbadi ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, "Bölgemizdeki hassasiyetler hepimizin malumudur. Heyetlearası görüşmelerimizi etraflıca ele aldık. Siyasi, askeri, ekonomik, ticari noktada bundan sonraki süreçte ne gibi adımlar atabiliriz bunları değerlendirdik. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin almış olduğu gayri meşru referandum kararına yönelik üzüntümüz ortaydaydı. Tavrımızın değişmediğini tekrar ifade ettik. Başından beri Irak'ta toprak bütünlüğünden yana olduğumuzu ifade ettik bundan sonra da aynı şekilde ifade edeceğiz. Bunu kabullenmemiz mümkün değildi. Yaptığımız uyarılara rağmen herhangi bir olumlu gelişme olmayınca da bazı yaptırım kararlarını almak durumunda kaldık. Türkiye, İran, Irak olarak yapmış olduğumuz görüşmeler adımlar ile şu anda olumlu bir noktaya geliyoruz, geldiğimize inanıyorum. Irak ile aramızdaki ticaret hacmi yaklaşık 9 milyar dolar. Temennimiz çok daha iyi noktalara taşıyalım" ifadelerini kullandı.

"KANDİL, SİNCAR GİBİ BU BÖLGELERDE ORTAK MÜCADELEYİ SÜRDÜRMEYE TÜRKİYE OLARAK VARIZ"

Erdoğan, "Her yönü ile komşuluklarımız kardeşlik bağlarımız çok çok ileri. Aynı medeniyet değerlerini taşıyan iki ülkeyiz. Ne yazık ki çok büyük darbeler yedi Irak. Musul'un geldiği konum ortada. Kerkük, Telafer her yer öyle. Neredeyse Bağdat'a kadar DEAŞ denilen terör örgütü tüm bunları yıkarak gitti. Merkezi yönetim kararlı attığı son adımlar ile DEAŞ denilen terör örgütünden ülkenin bütününü yüzde 15, 20 civarı bunun haricinde temizlemiş durumda. İnanıyorum ki bu kalan DEAŞ terör örgütü de temizlenecektir. Bu durumu fırsat bilen PKK terör örgütünün de Irak'ta bir yapılanması olduğunu biliyoruz. Kandil, Sincar gibi bu bölgelerde PKK'nın varlığı söz konusu. Bütün buralarda da her türlü dayanışma içerisinde ortak mücadeleyi sürdürmeye Türkiye olarak varız. Temennim Irak'taki bütün yıkımların olduğu bölgede küllerinden yeniden buralar ayağa kalksın. Elimizden gelen desteği inşallah vereceğiz. Bölgenin huzuru ve barışı için inşallah gerekli adımları atacağız. Petrol boru hattının da çalıştırılması konusunda her türlü desteği vermeye hazırız" diye konuştu.