Otomobilde 2 bin 315 sikke ele geçti

ŞANLIURFA’da, jandarmanın bir otomobilde yaptığı aramada, poşetler içersinde 2 bin 315 sikke ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

24 Ekim 2017 Salı 22:44 tarihinde eklendi.