Oy kullanmaya giderken kaza: 5 yaralı

KOCAELİ'nin Kandıra İlçesi'nde oy kullanmaya giden ailenin bulunduğu hafif ticari araç, oyunu kullanarak evine gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Ahmet Kocatürk'e çarptı. Araç şarampole yuvarlanırken, kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, Kandıra Çubuklu Osmaniye Köyü girişinde meydana geldi. Ailesi ile birlikte Kandıra'dan İstanbul'a oy kullanmaya giden Tuncay Kutlay yönetimindeki 34 RKA 84 plakalı hafif ticari araç, oyunu kullanarak evine gitmek için yolun karşısına geçen Ahmet Kocatürk'e çarptı. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği araç yaklaşık 15 metre yuvarlandı. Kazayı görenler jandarma ve 112 Acil'e haber verdi. Kazada, Ahmet Kocatürk ağır yaralanırken, araç sürücüsü Tuncay Kutlay, eşi Yeşim Kutlay, çocukları Zeynep Kutlay ve Ömer Kutlay yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.