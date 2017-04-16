Oy verme işlemi bitti!

İSTANBUL'DA İLK SANDIKLAR AÇILDI; OY SAYIM İŞLEMİ BAŞLADI

Anayasa Değişikliği Referandumu dolayısıyla İstanbul'da oy verme işlemi saat 17.00'da sona erdi. Sandıklarda oy sayım işlemi başladı.

Doğudaki 32 ilde saat 16.00'da sandıklar kapandı

ANAYASA değişikliği referandumunda oy verme işleminin saat 07.00'de başladığı 32 ilde sandıklar saat 16.00 itibarıyla kapandı.

Seçmenler, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te 07.00'de başına gitti. Bu 32 ilde, saat 16.00 itibarıyla oy verme işlemi tamamlandı ve sandıklar kapandı.