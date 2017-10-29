Palandöken'in zirvesine 'Cumhuriyet Tırmanışı'

ERZURUM Atatürk Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 3 bin 176 metre yüksekliğindeki Palandöken’in zirvesine tırmanış gerçekleştirdi.

Palandöken'in 2 bin 400 rakımındaki bir otelin önüne, saat 09.00'da otobüslerle gelen 300 kişilik ekip, Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) eski Başkanı Alaattin Karaca önderliğinde tırmanışa geçti. Yoğun sis arasında, karlı zeminde, tek sıra halinde zirveye yürüyen grup, anlamlı bir tırmanışa imza attı. Palandöken'in 2 bin 900 rakımında, yaklaşık 10 dakikalık bir ihtiyaç molası veren dağcılar, 'selfie' çekerek, Cumhuriyet'in 94”üncü yıl dönümünü ölümsüzleştirdi. TDF eski Başkanı Karaca, 29 Ekim tırmanışına katılanları kutlarken, ilk kez tırmanacak gençlere neler yapmaları gerektiği konusunda bilgi verdi. Yaklaşık 4 saat sürecek tırmanışın bir ekip işi olduğunu belirten Karaca, herkesten birbirine yardım etmesini istedi.

Tırmanışa katılan Atatürk Üniversitesi öğrencilerinden Sena Doğan, "Dağcılık sporuyla ilgilenen arkadaşlarımın isteğiyle tırmanışa katıldım. Buraya geldiğimde havanın soğuk olması, beni korkuttu; fakat etkinliğin önemi aklıma gelince tüm zorluklara göğüs gerip, zirve yapacağıma inandım. Bayramı karla kaplı Ejder Tepesi'nde kutlamak, muhteşem. Bazı arkadaşlarımız da benim gibi tırmanışa ilk kez katıldığı için yoruldular; ancak hepimiz, yürüyüşe devam ettik" dedi. Üniversite öğrencisi Orcan Karaca, Cumhuriyet Bayramı'nda yapılan tırmanışa Sibirya kurdu 'Roşa' ile katıldı. Dağcıların tırmanışına, Palandöken’de görevli jandarma timleri de eşlik etti. Palandöken'in zirvesine çıkan dağcılar, dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıp, saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı okuyarak, inişe geçti.