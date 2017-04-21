Paris'te silahlı saldırı; ölü ve yaralı var

Paris'te Champs-Elysees bulvarındaki silahlı saldırıda, 1 polis ve 1 silahlı saldırgan öldü; 2 polis de yaralandı.

Paris polisinden yapılan açıklamada, kent merkezindeki silahlı saldırıda bir polis memurunun öldürüldüğü, iki polisin de yaralandığı bildirildi. Champs-Elysees'de polislere ateş eden şahıs, emniyet birimleri tarafından öldürüldü. Görgü tanıkları saldırganın, uzun namlulu otomatik tüfekle ateş ettiği söyledi.

Fransız polisi, halkın bölgeden uzak durması çağrısında bulundu. Olayın terör saldırısı olup olmadığı değerlendiriliyor.

Bölgede helikopter destekli polis operasyonu yürütülüyor.

Saldırgan, polis minibüsünü taradı

Bu akşam Fransa saati ile 21.00 sıralarında uzun namlulu silahla yapılan saldırıyla ilgili İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Fransa İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Pierre Henry Brandet, otomatik tüfeği bulunan saldırganın aracı ile Champs Elysee Bulvarında park halindeki polis minibüsünün yanına kadar geldiğini, daha sonra aracından inerek polis minibüsünü taradığını bildirdi.

Polislerin birini öldürüp ikisini yaraladıktan sonra koşarak uzaklaşmaya çalışan saldırgan, minibüsteki diğer polisler tarafından etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Sözcüsü, saldırgan tarafından polis minibüsüne ateş edilmesi bir terör olayına işaret ettiğini söyledi.

Engin Akgürbüz / Lyon, 20 Nisan, (DHA)