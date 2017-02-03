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Paris'te ünlü müze önünde askere saldırı

Fransa'da asker, Louvre Müzesi'ne girmeye çalışan bıçaklı bir kişiyi ateş açarak durdurdu. Müzenin etrafı güvenlik koridoruna alınırken Fransa İçişleri Bakanlığı 'olayın kamu güvenliği ile ilgili ciddi bir olay' olduğunu açıkladı.

Pariste ünlü müze önünde askere saldırı
03 Şubat 2017 Cuma 13:08 tarihinde eklendi.
Fransa başkenti Paris'in ünlü Louvre Müzesi’ne girmeye çalışan bir saldırgan güvenlik güçleri tarafından vuruldu. Elindeki bıçakla müze civarında nöbette bulunan askerlere saldıran şahıs askerlerin 5 el silah atışından sonra durdurulabildi. Ağır yaralı olduğu bildirilen saldırganın sırt çantasında bir patlayıcı olmadığını açıklayan yetkililer şüphe duyulan ikinci bir şahsında tutuklandığını belirttiler. Fransa başbakanı Bernard Cazeneuve saldırının "terör" nitelikli olduğunu açıklarken, İçişleri Bakanı Bruno Le Roux Fransa içinde yapacağı bir yolculuğu iptal ederek olay yerine gitti.
 
 
Engin Akgürbüz- Gülten Özbey/Paris, 3 Şubat, (DHA)-
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