Pasaportlarda yeni uygulama

Bu tarihten önceki uygulamaya göre, erkek Türk vatandaşlarından 20-40 yaş arasında olup da askerlik yaptığını belgeleyemeyen Türk vatandaşlarına damga zorunluluğu vardı. Askerlik yaptığını belgeleyenlerin pasaportlarına isteğe göre damga vurulurken, 40 yaş üstü erkek yolcuların pasaportlarına ise belge gösterme zorunluğu olmadan isteklerine göre damga vuruluyordu. Kadın vatandaşların ise hiç damga zorunluluğu yoktu ancak isterlerse pasaportlarına damga vuruluyordu.

Yetkililer, 10 Nisan 2017’de İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge ile kadın erkek istisnasız tüm Türk vatandaşlarının giriş ve çıkışlarında pasoportalarına damga vurulması zorunluluğunun getirildiğini belirttiler.