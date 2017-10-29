Patlayan düdüklü tencere için tazminat

İZMİR'de, süpermarketten aldığı düdüklü tencere, yemek pişirdiği sırada patlayınca yüzü ve vücudunda ağır yanıklar oluşan Sema Coşkun, tazminat davası açtı. Hem satıcı hem de üretici firma, genç kadını 'kullanmayı bilmemekle' suçlasa da bilirkişinin tencere için 'ayıplı mal' raporu vermesi üzerine, şirketin 13 bin 500 TL tazminat ödemesine hükmedildi. Kararı Bölge Adliye Mahkemesi de onadı.

2015 yılının Şubat ayında süpermarketin züccaciye bölümünden düdüklü tencere satın alan Sema Coşkun, evinde yemek yaptığı sırada şok yaşadı. Mutfakta bulunduğu sırada düdüklü tencere büyük gürültüyle patladı. Tencere içerisindeki sıcak buhar ile yemek, çevreye saçıldı. Hem sıcak buharın hem de yemeğin üzerine gelmesiyle Sema Coşkun'un yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde, ağır yanıklar oluştu.

DAVA AÇTI, HAKKINI ARADI

Aylar süren yoğun ve stresli tedavi sürecinden sonra, Coşkun sağlığına kavuştu. Korktuğu olmadı ve yüzünde yanık izi kalmadı.

Stresle dolu geçen bu süreçten sonra Sema Coşkun, hukuk mücadelesi başlattı. İzmir 3'üncü Tüketici Mahkemesi'ne manevi tazminat davası açtı. Düdüklü tencereyi üreten ve satan şirketlerin avukatları, mahkemeye ayrı ayrı verdikleri savunmalarında, aynı tencereden on binlerce satıldığını, Sema Coşkun'un ürünlerini talimatlara göre kullanmadığını ileri sürdü. Ancak mahkemenin atadığı bilirkişi, düdüklü tencere için 'ayıplı ürün, hatalı üretim' raporu verdi. Bunu göz önünde bulunduran mahkeme, tencereyi üreten firmanın 13 bin 500 TL tazminat ödemesine karar verdi.

ŞİRKETİN İTİRAZI REDDEDİLDİ

Mahkeme kararına şirket avukatları itiraz etti. Davaya bakan Bölge Adliye Mahkemesi 13'üncü Hukuk Dairesi, yapılan itirazı reddetti. Yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.

Sema Coşkun'un avukatı Özgür Pınar, "Şirket her türlü itirazı yaptı, kendisini suçsuz göstermek için çabaladı. Ancak gerek bilirkişi gerekse de mahkeme, müvekkilimi haklı buldu. Bir üst mahkeme olan Bölge Adliye Mahkemesi de zaten yapılan itirazı reddetti" dedi. Kararın örnek teşkil edeceğini belirtti.