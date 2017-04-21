Penaltılar sonucu elendi

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçında temsilcimiz Beşiktaş 2-1'in rövanşında Fransa'nın güçlü ekibi Olympique Lyon ile Vodafone Arena'da karşı karşıya geldi. Temsilcimiz Beşiktaş 27. dakikada Talisca'nın attığı golle maçta 1-0 öne geçti. Lyon 35. dakikada Lacazetti'nin attığı golle skoru 1-1'e getirdi. İlk yarı 1-1 berabere sona erdi. Maçın ikinci yarısı başladı. Temsilcimiz Beşiktaş 58. dakikada Talisca kendisi ve takımının ikinci golünü atarak Beşiktaş'ı yeniden öne geçirdi: 2-1... Karşılaşmanın normal süresi 2-1 Beşiktaş üstünlüğüyle bitti ve maç uzatmalara gitti. Maçın uzatma dakikalarında gol sesi çıkmadı. Karşılaşma penaltı atışlarına gitti...

Penaltı atışları sonucu karşılaşma 7-6 sonuclandı ve bu sonuçla Beşiktaş çeyrek finalde elendi.





