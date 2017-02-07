Perinçek'ten Bahçeli'ye çarpıcı açıklama

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çin Halk Cumhuriyeti'nin resmi davetlisi olarak parti heyetiyle birlikte bulunduğu Çin'den MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt verdi. Perinçek, yanıtında şu ifadeleri kullandı:

“Devlet Bahçeli bir tercihten söz etmektedir. Doğu Perinçek ile Tayyip Erdoğan arasında tercih yapmak isterseniz, Erdoğan’ı tercih ederiz şeklinde bir cümlesi var. Erdoğan’ı tercih etseler, Doğu Perinçek’i tercih etmiş olurlar. Çünkü Sayın Erdoğan’ın başında bulunduğu Adalet ve Kalkınma Partisi, birçok konuda Vatan Partisi’nin Genel Başkanı Doğu Perinçek’in savunduğu siyasetlere gelmiştir.”

Tayyip Erdoğan’ı tercih edenler en sonunda Doğu Perinçek’i tercih etmiş olacaklardır” diyen Peinçek, Bahçeli’ye şöyle seslendi: “Sövgüleri bırakalım, karşılıklı saygı çerçevesinde bu referandumu götürelim. Doğu Perinçek düşmanlığının arkasında Amerika Birleşik Devletleri var.”

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Devlet Bahçeli, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullanmıştı: "Dün halklara özgürlük diyerek, orak çekiçle poz vererek ülkücülere kurşun sıkan, pusu kuran Perinçgiller; şimdi kalkmışlar neredeyse bize davamızı öğretip ülkücülük anlatacaklar. Bu ne arsızlık, bu ne densizlik, bu ne ahlaksızlıktır? 48 yılımızın hiçbir diliminde olmamak şöyle dursun, en ağır hakaret ve saldırılarla üzerimize gelenler, sanki hidayete ermiş gibi, Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in ne yapacağını haykırmaktadır. Anayasa değişikliğine evet diyoruz ya, sıkıntıları, açmazları, ağrı ve sancıları bundandır. Buradan söylüyorum, bu vesileyle herkese açık açık duyuruyorum; eğer Doğu Perinçek ve hayırcı yoldaşlarıyla Recep Tayyip Erdoğan arasında bir tercih hakkımız olursa, kesinlikle ve istinasız Sayın Erdoğan’ı tercih edeceğimizi herkes bilmeli ve kafasına sokmalıdır. Bunlar çılgına dönüp kudursalar da; millet için evet, devlet için evet, Cumhuriyet için evet, Türklüğün bekası için evet diyeceğiz."