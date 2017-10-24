PKK operasyonunda tutuklandılar!

AYDIN'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden, HDP Nazilli İlçe Başkanı Sinan Çakmakçı'nın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, gecen cuma günü, il genelinde PKK terör örgütüne yönelik operasyon yaptı. Eş zamanlı operasyonda HDP Nazilli İlçe Başkanı Sinan Çakmakçı'nın da aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Çakmakçı ile birlikte toplam 5 kişi tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol koşulu ile serbest bırakıldı.