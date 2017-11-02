PKK'lı hainler siste geldi

Çatışmada şehit sayısı 8'e yükseldi, 5 terörist de öldürüldü. Çatışmayla ilgili TSK'dan yapılan açıklamada ''Bölücü terör örgütü tarafından yoğun sis ve kötü hava koşullarından faydalanarak gerçekleştirilmeye çalışılan saldırı girişiminin tespit edilmesi sonucunda meydana gelen çatışmada altı kahraman silah arkadaşımız ile iki güvenlik korucumuz şehit olmuş, biri ağır olmak üzere iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır'' ifadelerine yer verildi. Şehitlerin isimleri belli oldu. Şehit olan sözleşmeli er Sercan Kara'nın tayininin Foça'ya çıkmasına rağmen arkadaşlarını yalnız bırakmamak için gitmediği öğrenildi. Şehitlerin babaevlerine ateş düştü.

Bu sabaha karşı Türkiye’ye sızmaya çalışan bir grup PKK’lı terörist ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 6 asker ile 2 güvenlik korucusu şehit oldu, biri ağır 2 asker yaralandı. Çatışmada 5 terörist de öldürüldü. Bölgede helikopter desteğinde kapsamlı operasyona başlandı. Bölgede havanın sisli olduğu ve görüş uzaklığının yer yer 1 metreye kadar düştüğü belirtildi.

TSK'DAN AÇIKLAMA

Genelkurmay Başkanlığı, Şemdinli'deki çatışmayla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''02 Kasım 2017 Perşembe günü Hakkâri ili Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde, bölücü terör örgütü tarafından yoğun sis ve kötü hava koşullarından faydalanarak gerçekleştirilmeye çalışılan saldırı girişiminin tespit edilmesi sonucunda meydana gelen çatışmada altı kahraman silah arkadaşımız ile iki güvenlik korucumuz şehit olmuş, biri ağır olmak üzere iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilmiş olup tedavilerine devam edilmektedir. Çıkan çatışmada beş bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgedeki operasyonlara devam edilmektedir.

Sözleşmeli Er Sercan Kara, İzmire tayini çıkmasına rağmen arkadaşlarını bırakmadı, bugün şehit oldu

Sözleşmeli Er Sercan Kara, İzmir'e tayini çıkmasına rağmen arkadaşlarını bırakmadı, bugün şehit oldu

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.

Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.''

SINIRIN SIFIR NOKTASINDA ÇATIŞMA YAŞANDI

TSK, çatışmanın Hakkari/Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde sınırın sıfır noktasında terör örgütü mensuplarının saldırı girişimi esnasında yaşandığını duyurdu.

ŞEHİTLERİN İSİMLERİ

Çatışmada şehit olan asker ve korucuların isimleri şöyle:

Sözleşmeli er Sercan Kara (Isparta)

Sözleşmeli er Emre Karaaslan (Bursa)

Sözleşmeli er Ömer Küçük (Hatay)

Piyade uzman çavuş Gökhan Kurak (Zonguldak)

Piyade Er Erhan Karaca (Samsun)

Korucu Osman Yeşil

Korucu Alaattin Tekin

ŞEHİT KORUCULARIN YAKINLARI ÇATIŞMA BÖLGESİNE AKIN ETTİ

Çatışmada şehit olan güvenlik korucularının Osman Yeşil ve Alaattin Tekin olduğu öğrenildi. Şehit korucuların yakınları çatışmanın çıktığı bölgeye akın etti. Şehit yakınlarının bölgedeki sessiz bekleyişleri sürüyor. Şehitlerin yapılacak törenin ardından Toklu Köyü'nde defnedileceği belirtildi.