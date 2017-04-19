PKK'ya ağır darbe; 11 terörist öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklama;

"23’üncü J. Sınır Tümen Komutanlığı bünyesinde yürütülen operasyonlar kapsamında 19 Nisan 2017 tarihinde akşam 19:50-20:20 saatleri arasında Şırnak Bestler-Dereler kırsalına alınan anlık alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu TÜRK HAVA KUVVETLERİNE AİT SAVAŞ UÇAKLARI İLE HAVA HAREKÂTI DÜZENLENMİŞ; bölgedeki mağaralardan birinde tespit edilen 11 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş ve iki silah mevzii de imha edilmiştir.

Bölgede operasyona halen devam edilmektedir. Gelişmeler ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir."