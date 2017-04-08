PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Operasyonda yapılan arazi aramalarında 12 sığınak ve 1 barınak içerisinde teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat, patlayıcı madde, yaşam ve tıbbi malzeme, uyuşturucu ve bir adet İncil bulundu.

Lice İlçesi güneyindeki kırsal kesimde, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla 5 Nisan'da başlayan müşterek birlik operasyonu dün sona erdi. Örgütün kullandığı 11 sığınak, bir barınak bulunurak kullanılmaz hale getirilirken, bunları içerisinde çok sayıda silah, mühimmat, patlayıcı madde, yaşam ve tıbbi malzeme, uyuşturucu ile bir adet incil bulundu.

Diyarbakır Valiliği tarafından operasyon ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Lice ilçesi güneyindeki arazi kesiminde barınan ve aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terörö örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, teröristlere ait silah ve mühimmatı ele geçirmek, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek, bölgede bulunan yerleşim yerlerinde tespit edilen işbirlikçiler ve aranan şahısları yakalamak maksadıyla 05 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 22.00’dan itibaren icrasına başlanılan Bayrak-46 Uzman Jandarma Çavuş Vedat Aykut müşterek birlik operasyonu 07 Nisan 2017 Cuma günü başarıyla tamamlanmıştır" denildi.

Operasyon kapsamında yapılan arazi aramalarında ele geçirilen silah, mühimmat ve diğer malzemeler ise şöyle sıralandı:

"İcra edilen operasyon kapsamında; 2 adet M-16 piyade tüfeği, 28 adet Kaleşnikov piyade tüfeği, 1 adet Draganov (Kannas) keskin nişancı tüfeği, 5 adet makineli tabanca, 7 adet tabanca, 5 adet keskin nişancı dürbünü, 7 adet RPG-7 roketatar, 1 adet av tüfeği, 2 adet gündüz görüş dürbünü, 1 adet holografik nişan aleti, 16 adet RPG-7 mühimmatı, 4 adet RPG-7 sevk fişeği, 106 adet av tüfeği fişeği, 605 adet 12.7 mm Uçaksavar mühimmatı, 11 bin 192 adet muhtelif fişek, 126 adet muhtelif şarjör, 1 adet İncil, 3 adet Yeasu marka büyük telsiz, 6 adet el telsizi, 17 adet el bombası, 2 adet balistik yelek, 33 takım leşker kıyafeti, 45 çift mekap ayakkabı, 62 adet şemsiye, 2 adet kamera, 1 adet lazer yazıcı, yaklaşık 950 kilogram muhtelif yiyecek maddesi, çok sayıda yaşam ve tıbbi malzemeler ile örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Lice İlçesi mülki sınırlar içerisindeki 3 köy ve 1 mezrada toplam 42 ev ve eklentisinde Lice Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararına istinaden adli arama faaliyeti icra edilmiş, bölücü terör örgütüne mensuplarına ait 12 sığınak ve 1 barınak tespit edilmeyi müteakip kullanılamaz hale getirilmiş, barınak ve sığınaklar içerisinde bulunan yaşam ve giyim malzemeleri Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı gereğince yerinde imha edilmiş, teroristlerce 1 ton 80 kilogram amonyum nitrat ve alüminyum tozu kullanılarak hazırlanmış 22 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 adet oksijen tüpü ve 25 adet mutfak tüpü tespit edilmeyi müteakip, patlayıcı madde imha timi marifetiyle yerinde tahrip edilmiştir."

10 yol kontrol noktasında 268 araç ve 752 kişinin araması ve sorgulaması yapıldığı belirtilen valilik açıklamasında, "İl Emniyet Müdürlüğü personelince tesis edilen 10 yol kontrol noktasında yapılan kontroller neticesinde; 268 araç ve 752 şahsın sorgulaması yapılmış olup, kayıp şahıs olarak aranmakta olan 1 kişi yakalanmış, 14 şahıs, 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereği tebligat yapılarak serbest bırakılmıştır. Narko-terörizmle mücadele kapsamında; kenevir ekim alanlarını sulamak için kullanılan 2 adet sulama motoru ile 648 kilogram toz, 144 kilogram kubar esrar olmak üzere toplam 792 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiş olup, ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı gereğince muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" ifadelerine yerverildi.