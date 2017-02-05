PKK'ya büyük darbe; üst düzey 2 terörist yakalandı

TUNCELİ ve Batman'da polisin düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın üst düzey sorumlusu olduğu iddia edilen 2 terörist yakalandı.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıkalamada, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın üst düzey sorumlusu 2 teröristin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü'nce, ilimiz merkezli BTÖ'ne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; BTÖ'nün çatı yapılanması KCK içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 şahıs ilimiz merkezinde, 1 şahıs Batman ilinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirilmiştir" denildi.