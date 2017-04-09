Profesyonel Eşya Depolama Hizmetleri

Türkiye’nin her yerinde yoğun taleplerin geldiği Çolakoğlu nakliyat firması eşya depolama konusunda kendisini dünyaya ispatlayan kurumsal firmalardan birisidir. Depolama hizmetleri denildiğinde akla lojistik firmaların antrepoları gelebilir. Fakat Çolakoğlu nakliyat firması bu düşünceyi ev eşyası ve ofis eşyalarını depolama alanı olarak farklı bir depolama boyutuna dönüştürmüştür. Kurumsal yapısından asla taviz vermeyen 1970 yılından bu yana çeşitli yenilikler ile eşya depolama hizmetlerini kaliteli bir hale getirerek yoğun bir şekilde depolama hizmetlerine yönelmiştir.



Çolakoğlu İle Ev Eşyası Depolama İşlemleri



Çolakoğlu nakliyat, eşya depolama hizmetleri başarılı bir şekilde sağlamasının altında kaliteli malzemeler, profesyonel elemanlar ve geniş depolama alanlarının vermiş olduğu avantajlar sağlamaktadır. Firma bir parça eşya ya da bir tam eşyaya da aynı önemi vermektedir. Oda, oda sistemi oluşturduğu gibi geniş alanlarda bölmeli sistem ile de depolama imkânlarını sağlamaktadır. Yapılan tüm hizmetler elbette ki belli bir garanti altında yapılmaktadır. Firma 1956 yılından bu yana Türkiye’nin köklü sigorta firması olan ALLİANZ sigorta ile çalışmaktadır. Sigorta hizmetlerinde her zaman müşterilerinin eşyalarını tek tek sigortalamaktadır.



Firmamızın kurumsal web adresi olan http://www.esyadepolamafirmasi.com adresine giriş yaparak eşya depolama hizmetleri, depolama alanları, paketleme şekiller vb.. aradığınız tüm detayları bu adreste görebilirsiniz. Yılların birikimine sahip olan bu firma ile yapacağınız her türlü çalışma en ufak bir problem yaşamamanızı sağlayacaktır. Karar verirken dikkat edin. Doğru karar, İyi Taşınma! Demektir.