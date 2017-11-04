Protein ve selenyum kaynağı ''Mavi Yumurta'' Türkiye'de üretilecek

DÜNYANIN en yüksek besin değerine sahip yumurtası mavi yumurta Türkiye’de üretilecek. Çiftlik Bank’ın Sakarya Taraklı’da açtığı dev tesiste 5 milyon yumurtacının yılda 40 milyon mavi yumurta üretmesi hedefleniyor. Mavi yumurtanın ekonomiye katkısının ise yılda yaklaşık 5.4 milyon lira olması bekleniyor.

Mavi yumurta yumurtlayan safkan Ameraucana ırkı tavuklar, Bursa İnegöl'deki Ar-Ge tesisinde ıslah edilerek, en verimli ırk olarak literatüre girecek olan Çiba Ameraucana ırkını ortaya çıkardı. Çiba Ameraucana ırkı tavukların genetik üstünlüğü ve insan sağlığı açısından önemi Tarım Bakanlığı laboratuvarlarınca onaylandı. Bu ırkın yumurtladığı mavi yumurtanın dünyanın en yüksek besin değerlerine sahip yumurta olduğunu belirten Çiba Mavi Yumurta Tesisi Genel Koordinatörü veteriner İsmail Kamburoğlu, “Yumurta A, D, E ve B vitaminleri bakımından yüksek olduğundan bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Üreme sağlığı için fayda sağlayan bu yumurta yağ ve kolesterol oranının düşük olmasından dolayı kalp ve damar rahatsızlığını tetiklemiyor” dedi.

“RENGİ TAMAMEN DOĞAL”

Mavi yumurtanın renginin tamamen doğal olduğunun altını çizen Kamburoğlu, “Yumurtanın renginin mavi olmasının sebebi hayvanın ırkıdır. Tarım Bakanlığı Laboratuvarları’nda da bu yumurtanın protein değerinin diğer yumurtalara göre yaklaşık 1.5 kat daha fazla olduğunu öğrendik. Bu projeyle ilgili bilimsel araştırmalarımızı üniversitelerle birlikte de sürdürüyoruz. Analizlerde protein ve selenyum oranının diğer yumurtalara göre daha fazla olduğunu gözlemedik. Bu yumurtadan 14 gram tüketildiğinde vücudumuza 14 gram protein girişi oluyor. 100 gram biftekten insanın bioyararlanımının 12 gram olduğunu da hatırlarsak, mavi yumurtadaki protein miktarının ne denli yüksek olduğunu anlarız” diye konuştu.

“HEDEF GÜNLÜK 5 MİLYON MAVİ YUMURTA ÜRETİMİ”

5 ay önce 100 tavukla endüstriyel üretme başladıklarını ve toplam 5 bin tavukla üretime devam ettiklerin söyleyen Çiftlik Bank Genel Müdürü Savaş Yıkılmaz, mavi yumurta tesisinin hedeflerinden bahsetti. Yıkılmaz, 5 milyonu damızlığa ayrılmak ve 35 milyonu da sofralık kullanılmak üzere yıllık 40 milyon yumurta üretmeyi ve ilerleyen günlerde mavi yumurta üretim sayısını günlük 5 milyona çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Türkiye'de 7 tesis ve 40'ın üzerinde limited şirkete sahip olan firmanın Güney Amerika, Ukrayna, Dubai ve Azerbaycan’da da şirketi olduğunu kaydetti. Gelişen sistemin insanları tekrardan hayvancılığa ve tarıma çekeceğini belirten Yıkılmaz, dünyada tek olabilmek adına kuluçkalık mavi yumurtanın satışa sunulmayacağını, sadece sofralık yumurta satışının yapılacağını kaydetti.

“YURT DIŞINA İHRAÇ EDİLECEK”

Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın, mavi yumurta yumurtlayan saf kan Ameraucana ırkı tavukların, Çiftlik Bank tarafından Türkiye'nin dört bir yanından toplanarak Bursa İnegöl'deki Ar-Ge tesisinde ıslah edildiğini ve en verimli ırk olarak literatüre girebilecek Çiba Ameraucanaırkı ortaya çıkarıldığını kaydetti. Mavi yumurtaların daha önce seri üretiminin yapılmadığını kaydeden Aydın, “Yurt dışına 3 milyon kadar ihracatı yapılacak. Böylece mavi yumurta Türkiye ekonomisine yılda yaklaşık 5.4 milyon lira katkı sağlayacak” dedi.