Protestoculara polis müdahalesi

ARTVİN'in Hopa İlçesi'nde gözaltına alınan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ilçe yöneticisi Nurcan Aksu'ya destek için basın açıklaması yapmak isteyen gruba, polis cop ve biber gazı ile müdahale etti. Çıkan olaylarda 10 kişi gözaltına alındı.

19 Ekim 2017 Perşembe 18:32 tarihinde eklendi.