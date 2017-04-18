Putin, Erdoğan'ı kutlamadı çünkü

Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Türkiye liderlerinin arasında yapılabilecek telefon görüşmesi konusunda yorum yapmaktan kaçındı.

Peskov, gazetecilerin Kremlin’in Türkiye’de düzenlenen referandum konusunda ne düşündüğü ve Putin’in Erdoğan’ı arayarak ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı gibi tebrik etmeyi planlayıp planlamadığı sorusu üzerine şu açıklamalarda bulundu:

"Bu referandumu Türkiye Cumhuriyetinin iç işi olarak görüyoruz. Türk halkının iradesine karşı saygılı davranılması gerektiğini düşünüyoruz. Rusya Devlet Başkanının Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirildiğinde size haber veririz."

Siyamend KAÇMAZ/MOSKOVA, (DHA)