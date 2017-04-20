Putin muhalifi gazeteci öldürüldü

Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik eleştirileriyle tanınan Rus gazeteci Andruşçenko, kimliği belirsiz saldırganlar tarafından dövülerek komaya girdikten yıllar sonra, dün hayatını kaybetti.

Rusya'da Novi Peterburg gazetesinin kurucu ortaklarından olan 73 yaşında gazeteci Nikolay Andruşçenko, altı yıl önce saldırıya uğramış ve o günden beri komadaydı. Andruşçenko dün St. Petersburg'da yaşamını yitirdi.

6 yıldır saldırganlar bulunamıyor

Novi Petersburg gazetesi editörü Denis Usov, muhalif gazetecinin ölümüne neden olan saldırının yolsuzlukla ilgili gazetede yazdığı yazılar nedeniyle yapıldığını söylerken, emniyet güçleri saldırıyı altı yıldır aydınlatamadı.

Andruşçenko, 1990-1993 yıllar arasında St. Petersburg kent konseyi üyesi olarak da görev almış; insan hakları, suç ve yolsuzluk konularındaki yazılarıyla öne çıkmış bir gazeteciydi.

St. Petersburg'daki bir cinayet soruşturmasıyla ilgili yaptığı haber "hukuku aşıladığı ve adaletin uygulanışını karaladığı" gerekçesiyle 2007 yılında hapse atılan gazetecinin meslektaşları, yargılanmasının asıl sebebinin, devlet görevlilerine yönelik eleştirileri olduğunu savunmuştu.

Gazetesindeki hükümet muhalifi haberler nedeniyle 2009'da da para cezası alan ünlü gazeteci, 2011 yılının kasım ayında kimliği belirsiz saldırganlar tarafından dövülerek komaya sokulmuştu.