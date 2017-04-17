Referandumda rekoru onlar kırdı

16 Nisan referandumunda 'Evet' ve 'Hayır' oylarında rekor kıran yerler belli oldu.

'Evet' oyunda rekor Şanlıurfa'nın Harran ilçesinden geldi. İlçedeki seçmenlerin yüzde 97,2'si 'Evet' oyu verdi.

Harran'da 'Evet' için 33.886, 'Hayır' için 1109 oy çıktı.

Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, "“Bölge halkı, bayrağına toprağına bağlı vatandaşlarız. Akçakale, Harran fark etmiyor. Biz buradaki vatandaşların hepsi bir parçadır. Zaten onlarla bu yarış güzel bir yarış. Arada bir oturduğumuzda yok %100 bizim, o da yok %98 bizim... Ben isterdim ki Türkiye genelinde bu yarış olsun" dedi.

'Hayır' oyunda rekor ise Hatay'ın Defne ilçesinden geldi. Defne'de seçmenlerin yüzde 93.5'i 'Hayır' oyu verdi.

Hatay Defne'de 'Evet' için 5 bin 768, 'Hayır' için 83 bin 209 oy çıktı.