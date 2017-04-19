Referandumu eleştirem AGİT gözlemcilerine bak

AGİT’in raporunda taraflı davranmasının nedeni anlaşıldı. AGİT gözlemcisi Andrej Hunko PKK bayrağıyla ‘hayır’ kampanyası yaptı. Lorena Lacelle sözde Kürdistan haritası paylaştı, Alev Korun da PKK eylemlerine katıldı

AGİT'in 16 Nisan referandumu için Türkiye'ye gönderdiği gözlemcilerin 'tarafsız' olmadığı ortaya çıktı. Gözlemcilerden Alman Sol Parti (Die Linke) Milletvekili Andrej Hunko'nun PKK aktivisti olduğunu AK Parti Milletvekili Mustafa Yeneroğlu Twitter'da duyurdu. Hunko'nun bölücü terör örgütü flaması ile fotoğrafını paylaşan Yeneroğlu "Çarpık raporu şaşırtmamalı" dedi. HDP vekillerinin gözaltına alınma süreçlerini manipüle eden, Almanya Parlamentosu önündeki PKK eylemine katılan Türkiye karşıtı Hunko, referandumda "hayır" çağrısı yaptı. Hunko ile diğer üyeler Avusturya Sosyalist Partili Stefan Schennach, Alev Korun ve PKK sempatizanı Zerife Yatkın, daha önce açlık grevi yapanları da ziyaret etmişti. Ayrıca Hunko ve 10 milletvekili hakkında Berlin Savcılığı, 2014'te PKK yasağını ihlalden soruşturma açmıştı. Heyetteki Türk kökenli Avusturya vatandaşı Yeşiller Partisi Milletvekili Alev Korun, Gezi olaylarına destek vermişti. 2014'te Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği önünde "Kobani yalnız değildir" pankartı taşıyan Korun, bir çok terör örgütü PKK eylemine katıldı. Belçikalı Ana Miranda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Alman Sol Parti Milletvekili Heike Haensel de PKK'nın terör listesinden çıkarılmasını istiyor.

SÖZDE KÜRDİSTAN HARİTASI

Diğer bir gözlemci Lorena Lacelle de HDP'yle birlikte 'hayır' için çalıştı. Skandal bir paylaşım yaparak sözde Kürdistan haritasının görüntüsünü paylaştı.

AVRUPA KONSEYİ, PKK DESTEKÇİLERİNİ GÖNDERDİ

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Andrej Hunko'nun, AGİT gözlemci heyetinde yer almasına ilişkin, "AGİT raporunun, PKK yanlısı olarak bilinen, PKK eylemlerini destekleyen, hatta finansman sağlayan ki elimizde belgeleri var, Alman Federal Milletvekili tarafından dile getirilmesi, ne kadar ciddiyetsiz ve siyasi amaçlı olduğunu ortaya koyuyor. Avrupa Konseyi'nin tarafsız gözlemci göndermesi gerekirken terör destekçisi birini, göndermesi sebebiyle Türkiye'den özür dilemesi gerektiği aşikardır" dedi.