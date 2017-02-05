Rize'de 'Lazboard' yarışları nefes kesti

RİZE'nin İkizdere İlçesi'nde Kaçkar Dağları'nın eteğindeki Meşeköy'de, yörenin eski adıyla düzenlenen 10'uncu Petran Kayak Şenliği'nde, 'Lazboard' adı verilen tahtalarla yarış yapıldı. Çekişmeli geçen yarışlarda aynı anda dik yamaçtan 'Lazboard'la kayanların bazıları çarpıştı, bazıları da takla atarak düştü. Köylüler arasındaki tek kadın yarışmacı 60 yaşındaki Ayşe Kurt'da da ilgi odağı oldu.

Kaçkar Dağları'nda 10 yıl önce helikopterli kayak sporu Heliski'nin başlamasıyla profesyonel kayakçılara özenen Meşeköy sakinleri de dedelerinin karda kaydığı tahtaları yeniden ortaya çıkardı. Snowboard sporundan esinlenerek 'Lazboard' adını verdikleri tahtalarla kayak yapan köylüler, her yıl düzenledikleri şenliklerle ilginç etkinliği sürdürüyor.

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen şenliğe Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Ak Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Ak Parti Rize İl Başkanı Muhammed Avcı, İkizdere Belediye Başkanı Hasan Köseoğlu, Rize Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu ile çeşitli dağcılık kulübü sporcuları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

MİNAREDE SELFİE

Şenliğe katılan bir grup kadın da Meşeköy Camisi minaresine çıkarak çevredeki doğal güzelliği seyretti. Bu sırada kadınlar minarede selfie yaptı. Kayak şenliklerini Tayland'dan gelen bir kadın sporcu da ilgiyle izledi.

Köyde Petranboard'la 50 yıldır kaydığını anlatan 65 yaşındaki Yaşar Havuz, "Köyde bununla ulaşım sağlardık. Şimdi eğlencesine kayıyoruz" dedi. Hızır Havuz ise, köydeki Petranboard eğlencesinin 200 yıllık geçmişi olduğunu anlattı.

BİTİŞE TAKLA ATARAK ULAŞTI

Yörede 'Lazboard' adı verilen, köylülerin ise 'Petranboard' olarak adlandırdığı tahtalarla dik yamaçlarda kayak yapan köylüler nefes kesti. Şenliklerde köylülerin katılımı ile kayak yarışları gerçekleştirildi. 30 dolayında kayakçının aynı anda dik yamaçtan 'Lazboard'la çıkışı sırasında bazıları çarpıştı, bazıları da dengesini kaybederek düştü.

Bitiş noktasına takla atarak ulaşan Ahmet Kurt, yarışlarda birinci oldu. Bu heyecanı yaşamak gerektiğini anlatan Kurt, "Çocukluğumdan bu yana kayarım. Dik yamaçta 100 kilometre hıza ulaşabiliyorum. Çok zevkli" dedi.

KADIN KAYAKÇI İLGİ ODAĞI OLDU

Bu arada, köylüler arasında yarışlara katılan 60 yaşındaki Ayşe Kahraman, başka kadın katılımcı olmadığı için birinci seçildi. Kayak gösterisi yapan Ayşe Kahraman, çocukluğundan beri Petranboardla kaydığını belirterek, "Hiçbir tehlikesi yok. Bununla çok güzel kayılıyor. Herkese tavsiye ediyorum. Öğrenmesi de çok kolay" diye konuştu.

Yarışlarda dereceye girenlere televizyon, ısıtıcı ve el feneri hediye edildi.