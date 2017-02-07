Rusya Hava Kuvvetleri'nin 'ani tatbikat'ı başladı

Şoygu, askeri yönetim organlarının ve askeri birliklerinin savaşa hazırlık düzeylerini en üst düzeye çıkarmak için etkinlikleri yerine getirmeye başladıklarını belirtti.

Rus resmi haber ajansı Ria Novosti'de yeralan habere göre Şoygu yaptığı açıklamada, "Tatbikat sırasında asıl önemin askeri nöbet durumuna, füze savunma sistemlerinin hazırlanması ve hava birliklerinin agresif eylemleri püskürtmeye hazırlık seviyelerine verilmesi gerek" diye ekledi.

Başkomutanın belirlediği görevlerin yerine getirilmesi için Genelkurmayda kontrol grupları oluşturuluyor.