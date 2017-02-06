Rusya, Putin'e ''katil'' diyen gazetecinin peşine düştü

Rus hükümeti, ABD'deki Fox News kanalı sunucularından olan gazeteci-yazar Bill O'Reilly'nin, Amerikan Başkanı Trump'la yaptığı röportaj sırasında sarf ettiği sözlerden dolayı özür dilemesini istedi.

Fox News sunucusu Bill O'Reill, Trump'a neden Rus mevkidaşına saygı duyduğunu sorarken, Putin'i bir katil olarak tanımlamıştı. O'Reill, Putin'i kimlerin öldürülmesinden sorumlu tuttuğuyla ilgili yorum yapmamıştı.

Sarf edilen sözlerin "kabul edilemez, hakaret dolu" olduğunu savunan Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, basın mensuplarına "Böylesi saygın bir televizyon şirketinden bu konuda özür dilenmesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Edip Sönmez / İstanbul, (DHA)