Rusya'dan Suriye konusunda Türkiye’ye uyarı!

Daha önce Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Moskova’nın Suriye’deki ateşkes rejiminin ihlali konusunda gerekli adımları atmadığını ve bu konuda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’u telefon konuşmasında bilgilendirdiğini açıkladı.

Klintseviç sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin ABD’nin politikasını izlemesi halinde Orta Doğu’daki pozisyonunu korumasının zor olduğunu belirtmem gerek. Amerikalılar ateşi yabancıların elleriyle harmanlayıp olay işe geldiği zaman sadece kendi çıkarlarını korurlar, zaten bunu tarih kanıtladı” dedi.

Senatör, Türkiye Dışişleri Bakanı’nın açıklamalarını Rusya karşıtı açıklamalar olarak kabul edilmemesi gerektiğini belirterek, burada büyük ihtimalle anlaşmazlık yaşandığını söyledi. Aynı zamanda Klintseviç, Rusya’nın amacının Suriye Cumhurbaşkanı Esad’ı desteklemek olmadığını, aksine Suriye halkının özgür seçimi için en elverişli koşulların oluşturulması olduğunu kaydetti.

Devam eden Klintseviç, “Rusya Ankara’nın Orta Doğu’da kendi çıkarları olmasını anlıyor, fakat Türkiye’nin Kürtlerle ilişkileri ayrı bir sorun olarak ele alınmıyor. Bu konu sadece diğer Orta Doğu sorunlarıyla birlikte çözülebilir, bunun başında IŞİD’i yenmek geliyor.” dedi.