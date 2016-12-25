Rusya'dan Suriye'ye giden düştü

Rusya Savunma Bakanlığı'na ait Tu-154 uçağının uçuşun 7 dakikasında Karadeniz kıyısından 5 kilometre uzaklığa Anapa yakınlarına düştüğü bildirildi.

Uçağın parçaları kıyıdan 1,5 kilometre uzaklıkta bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Danışmanı Dmitri Peskov konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Listenin kesinleştirilmesini bekliyoruz. Şimdilik Aleksandrov korosunun ve gazetecilerin olduğunu biliyoruz. Geri kalan kişilerin kesinleşmesini bekliyoruz" dedi.

"UÇAKTA 92 KİŞİ VARDI"

Rus resmî haber ajansı Ria Novosti'de yer alan habere göre Uçakta 68 sanatçı dahil olmak üzere 84 yolcu ve 8 mürettebat bulunduğu belirtildi. Olay yerinde çalışmalar başlatıldı.

Uçakta bulunduğu düşünülen Rus televizyon kanalı NTV'nin ses kayıtçısı Yevgeniy Tolstov uçuştan önce Facebook hesabından uçağın resmini yayınladı.

Rus kanalı Channel One, içinde 92 kişinin bulunduğu düşen uçakta bulanan yayın ekibinden 3 çalışanın fotoğraflarını yayınladı.