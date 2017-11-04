Dünya Haberleri Rusya’nın Kanada’ya yaptırım cevabı

Rusya’nın Kanada’ya yaptırım cevabı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın Kanada’nın yaptırımlarına simetrik bir yanıt vererek onlarca Kanada vatandaşının Rusya’ya girişini yasakladığını duyurdu.

Rusyanın Kanadaya yaptırım cevabı
04 Kasım 2017 Cumartesi 14:31 tarihinde eklendi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın Kanada’nın yaptırımlarına simetrik bir yanıt vererek onlarca Kanada vatandaşının Rusya’ya girişini yasakladığını duyurdu.
 
 
 
Zaharova konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Simetrik yanıt vermek zorundayız. Karşılık prensibinden yola çıkarak, bazı Kanada vatandaşlarının Rusya’ya girişinin yasaklanmasına karar verildi” dedi.
 
Giriş yasağı konulan vatandaşların listesinde onlarca kişi olduğunu belirten Zaharova, “İkili ilişkileri bozmaya çalışan Kanada vatandaşlarından bahsediyoruz. Bu yaptırımlar sayesinde Kanada’nın siyasi ortamında mantığın öne çıkacağını umuyoruz” dedi.