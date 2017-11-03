Rüyasında gördü, kazmaya başladı...

KAHRAMANMARAŞ'ta, emekli 67 yaşındaki Muharrem Eliaçık, rüyasında define olduğunu gördüğü 2 katlı evinin zemininde, 2 işçi tutup 11 ay boyunca kazı yaptı. Eliaçık'ın bahçede yığdığı toprak ve taşlardan şüphelenen komşularının ihbarıyla eve gelen polisler, 30 metre derinliğinde kazı yapıldığını belirledi.

Olay, Saçaklızade Mahallesi'nde meydana geldi. Rüyasında, evinin altında define olduğunu gören Muharrem Eliaçık, 11 ay önce 2 katlı evinin altını kazmaya başladı. Eliaçık, bir süre sonra kazıyı yalnız başına sürdüremeyince 2 işçi tutup sürdürdü. Kazma ve kürekle kazdıkları alandaki toprak ve taşları, kurulan makara sistemiyle bahçede yığıldığını görüp şüphelenen komşuları, polise ihbarda bulundu.

30 METRE KAZILDI

İhbar üzerine eve gelen polisler, Eliaçık'ın 11 ay boyunca 30 metre derinliğinde kazı yaptığını belirledi. Eliaçık'ın rüyasında evinin altında define olduğunu söylemesi üzerine ekipler, kazıyı durdurdu. 10 bin lira harcayıp kazı yapan ancak herhangi bir sonuca ulaşamayan Muharrem Eliaçık, "Kazıya başladık ve epey çalıştık. Polisler gelince de bıraktık. İkinci bir emre kadar durduk. 30 metre falan kazdık, zemin derinmiş" dedi.