Rüzgarlı hava sayesinde elektrik bedavaya geldi

Almanya’da zorlu hava koşulları rüzgar enerjisinde rekor üretim yapılmasını ve kullanıcıların elektriği bedavaya almasını sağladı.

Cumartesi günü ülkenin toplam rüzgar enerjisi üretimi 39 bin 409 megawatt’a yükselince elektrik ücretleri negatife düştü ve üreticiler kullanıcılara 2012 Noel’inden bu yana kaydedilen en yüksek geri ödemeyi yaptı. Sadece bir günde üretilen bu enerjinin 40 nükleer reaktörün ürettiği elektriğe denk olduğu belirtiliyor.

Şebekelerin arz ve talebini dengede tutabilmek için negatif ücretler uygulamasıyla üreticiler ya elektrik tesislerini kapatmaya ya da şebekedeki fazla elektriği alması için kullanıcılara geri ödeme yapmaya teşvik ediliyor.