S-400'lerin Türkiye'ye maliyeti belli oldu!

Rusya'nın silah ve teknoloji şirketi Rostek'in Genel Müdürü Sergey Çemezov, Türkiye ile S-400 füze sistemlerinin sevkiyatına ilişkin kontratın değerinin iki milyar doları geçeceğini söyledi.

Çemezov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye ile S-400 anlaşmasının değeri 2 milyar doları aşacak" dedi.

Daha önce Rusya Devlet Başkanı'nın Askeri Teknik İşbirliği'nden sorumlu danışmanı olan Vladimir Kojin, Rusya ve Türkiye'nin S-400 kontratını imzaladıklarını ve bu kontratı hayata geçirmeye hazırlandıklarını söyledi.