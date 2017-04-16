Saç Ekimi Hakkında Merak Edilenler

Saç ekimi yaptırmak birçok insanın hayalleri arasında yer almaktadır. Günümüzde gelişen teknoloji sayesinde bu durum hayal olmaktan öteye geçerek kolaylıkla gerçekleşebilmektedir. Böylelikle dileyen herkes hayalini kurduğu saçlara sahip olabilmektedir. Saç ekimi denilince ilk akla gelen kesim genellikle erkekler olsa da bu işlemi yaptıran kadınlar da bulunmaktadır. Çünkü saç dökülmesi ya da kellik problemi üzerinde pek çok faktör etkili olabilmektedir.



Saç ekimi yaptırmadan önce uygulanacak olan işlem, kullanılacak teknikler, ekim işleminin gerçekleşeceği merkez, bu işlemi yapacak olan uzman ve benzer daha birçok konuda bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Bu koşulları eksiksiz biçimde sağlayan saç ekim merkezleri rahatlıkla tercih edilebilmektedir.



Saç Ekimi Hakkında Bilgiler



Saç ekimi yaptırılmada il kıyaslamasına bakıldığında bunlar içerisinde ilk sırada İstanbul geldiği görülmektedir. Dolayısıyla İstanbul saç ekim merkezleri oldukça gelişmiş imkânları ve uygun fiyatları saç ekimi yaptırmak isteyen kişilerin hizmetine sunmaktadır. Böylelikle saç sorunu yaşamak artık eskide kalabilmektedir.



Saç ekimi yaptırabilmek için ilgili kişideki saç dökülmesinin tipi ve yoğunluğu belirleyici rol oynamaktadır. Eğer saç derisi görünecek derecede saçsızlık sorunu var ise böyle durumda olan kişilere saç ekimi yapılabilmektedir. Bu açıdan bakıldığında Kahramanmaraş saç ekim saç derisi görünen kişileri hedeflediği saçlara kavuşturabilmektedir. Bunu yapabilmek için ise işlem karşılığında yeterli ödemeyi yapmak tek koşul olarak müşterilere sunulmaktadır.



Saç Ekimi Yaptırmak



Saç ekimi işlemine bakıldığında bu işlemin uzunluk süresinin ortalama üç saat civarında olduğu görülmektedir. Bu süre kişinin saç durumuna göre uzunluk ya da kısalık gösterebilmektedir. İşlem sonrasında yaklaşık on beş günlük süre sonucunda saç yapısı normal haline dönebilmektedir. Saç ekimi yaptıran kişilerin günlük yaşamlarına devam edebilme süreleri ise iki güne denk gelmektedir. Saç ekiminin ardından bu kişilerde genellikle beğenilmeme korkusu oluştuğundan dolayı toparlanma sürecinde çevreden gelen tepkilere çok fazla aldırış edilmemesi tavsiye edilmektedir. İlgili süre tamamlandığında işlem başarılı olduğu takdirde hayal edilen saçlara kavuşulabilmektedir.



Saç Ekimi Ve Sonrası



Saç ekimi yaptırmak kadar yaptırdıktan sonra nasıl bir sürecin ortaya çıkacağı da insanlar tarafından merak konusu olmaktadır. Ekim esnasında doğal saç görünümüne uygun teknikler kullanılır ise oldukça başarılı bir görünüm elde edilebilmektedir. Saç ekimi işlemi esnasında ilgili kişiye lokal anestezi uygulanmaktadır. Böylelikle herhangi bir yan etki ya da zarar gibi bir durum söz konusu olmamakta, saç ekimi başarıyla gerçekleşmektedir.