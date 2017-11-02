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Şahan Gökbakar'ın rol arkadaşı evinde ölü bulundu

Youtube'da yayınladığı videolar ile tanınan Cem Korkmaz evinde ölü bulundu. Korkmaz’ın cesedi polis ve savcı incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Cem Korkmaz, Recep İvedik 4 filminde de rol almıştı.

Şahan Gökbakarın rol arkadaşı evinde ölü bulundu
02 Kasım 2017 Perşembe 01:27 tarihinde eklendi.
Şahan Gökbakar'ın başrolünü oynadığı 'Recep İvedik 4' filminde de rol alan ve seride 'cep herkülü' lakabı ile anılan oyuncu ve Youtuber Cem Korkmaz, Üsküdar'daki evinde intihar etti.
 
Korkmaz'dan uzun süre haber alamayan yakınları, polise haber verdi. Bunun üzerine, polis ve sağlık ekipleri, Korkmaz'ın Selami Ali Mahallesi Yüksel Sokak'ta bulunan evine çilingir yardımıyla girdi. Ekipler, evde Korkmaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı.
 
İntihar ettiği belirtilen Korkmaz'ın cesedi, incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
 
Hürriyet