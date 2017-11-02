Şahan Gökbakar'ın rol arkadaşı evinde ölü bulundu

Şahan Gökbakar'ın başrolünü oynadığı 'Recep İvedik 4' filminde de rol alan ve seride 'cep herkülü' lakabı ile anılan oyuncu ve Youtuber Cem Korkmaz, Üsküdar'daki evinde intihar etti.

Korkmaz'dan uzun süre haber alamayan yakınları, polise haber verdi. Bunun üzerine, polis ve sağlık ekipleri, Korkmaz'ın Selami Ali Mahallesi Yüksel Sokak'ta bulunan evine çilingir yardımıyla girdi. Ekipler, evde Korkmaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

İntihar ettiği belirtilen Korkmaz'ın cesedi, incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Hürriyet