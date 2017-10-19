Spor Haberleri Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru

Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru

Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftası A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 karşılaşmayla sona erdi.

Şampiyonlar Liginde gol yağmuru
19 Ekim 2017 Perşembe 03:12 tarihinde eklendi.
A Grubu'nda Manchester United, konuk olduğu Benfica'yı 64. dakikada  Rashford'un attığı golle 1-0 mağlup etti. Benfica'nın 18 yaşındaki Belçikalı  kalecisi Mile Svilar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en genç file bekçisi  unvanını aldı.
 
 
 
Maçların sonuçları ve gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
 
A Grubu:
 
CSKA Moskova (Rusya) - Basel (İsviçre): 0-2
 
Benfica (Portekiz) - Manchester United (İngiltere): 0-1 
 
B Grubu:
 
Bayern Münih (Almanya) - Celtic (İskoçya): 3-0
 
Anderlecht (Belçika) - Paris Saint-Germain (Fransa): 0-4 
 
C Grubu:
 
Karabağ (Azerbaycan) - Atletico Madrid (İspanya): 0-0
 
Chelsea (İngiltere) - Roma (İtalya): 3-3 
 
D Grubu:
 
Barcelona (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan): 3-1
 
Juventus (İtalya) - Sporting Lizbon (Portekiz): 2-1 