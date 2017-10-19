Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru

A Grubu'nda Manchester United, konuk olduğu Benfica'yı 64. dakikada Rashford'un attığı golle 1-0 mağlup etti. Benfica'nın 18 yaşındaki Belçikalı kalecisi Mile Svilar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en genç file bekçisi unvanını aldı.
Maçların sonuçları ve gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
A Grubu:
CSKA Moskova (Rusya) - Basel (İsviçre): 0-2
Benfica (Portekiz) - Manchester United (İngiltere): 0-1
B Grubu:
Bayern Münih (Almanya) - Celtic (İskoçya): 3-0
Anderlecht (Belçika) - Paris Saint-Germain (Fransa): 0-4
C Grubu:
Karabağ (Azerbaycan) - Atletico Madrid (İspanya): 0-0
Chelsea (İngiltere) - Roma (İtalya): 3-3
D Grubu:
Barcelona (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan): 3-1
Juventus (İtalya) - Sporting Lizbon (Portekiz): 2-1