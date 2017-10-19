Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru

A Grubu'nda Manchester United, konuk olduğu Benfica'yı 64. dakikada Rashford'un attığı golle 1-0 mağlup etti. Benfica'nın 18 yaşındaki Belçikalı kalecisi Mile Svilar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en genç file bekçisi unvanını aldı.

Maçların sonuçları ve gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

A Grubu:

CSKA Moskova (Rusya) - Basel (İsviçre): 0-2

Benfica (Portekiz) - Manchester United (İngiltere): 0-1

B Grubu:

Bayern Münih (Almanya) - Celtic (İskoçya): 3-0

Anderlecht (Belçika) - Paris Saint-Germain (Fransa): 0-4

C Grubu:

Karabağ (Azerbaycan) - Atletico Madrid (İspanya): 0-0

Chelsea (İngiltere) - Roma (İtalya): 3-3

D Grubu:

Barcelona (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan): 3-1

Juventus (İtalya) - Sporting Lizbon (Portekiz): 2-1