Samsatlı depremzedeler, çadırlarda oy kullandı

ADIYAMAN'ın Samsat İlçesi'nde, meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından seçmenler Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi öngören Anayasa değişikliği referandumu için çadırlarda oy kullanmaya başladı.

Geçen 2 Mart günü Samsat'ta 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlçedeki neredeyse tüm evlerin hasar gördüğü depremin ardından, ilçe sakinleri kurulan çadırlara yerleştirildi, eğitimler de okula dönüştürülen çadırlarda görülmeye başladı. 5 bin 74 seçmenin oy kullanacağı Samsat'ta, bugün 26 sandık eğitim verilen çadırlarda kuruldu. Depremzede seçmenler de saat 07.00'den itibaren çadırlara girdi ve buradaki görevlilerin kimliklerini kontrol etmelerinin ardından referandum için oylarını kullandı.