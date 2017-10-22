Sanal derbi Fenerbahçe'nin

Fenerbahçe Kulübü, popüler futbol oyunu FIFA 18'de simüle ettiği mücadeleyi 2 - 0 kazandı.

Süper Lig'in 9. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak olan Fenerbahçe'den ilginç bir paylaşım yapıldı. Sarı-lacivertli kulüp, FIFA 18'de simüle ettiği derbi maçı takipçileriyle paylaşarak, "izleyebilir ve yorumlarınızı bizimle paylaşabilirisiniz" ifadelerini kullandı.

Maçı Fenerbahçe 2 - 0 kazanırken, ilk 11'i Kameni- Isla, Skrtel, Neto, Hasan Ali, Guliano, Josef, Ozan, Dirar, Valbuena, Soldado'dan oluşturdu.

Ayrıca forvette Janssen yerine Soldado'nun oynaması da dikkatlerden kaçmadı.