Sanatçı Gülben Ergen, Hakkari'de

SANATÇI Gülben Ergen, Hakkari'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Ergen, Depin'deki polis noktasında nöbet tutan polislerin Polis Günü'nü kutlayıp, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Özel bir röportaj için Hakkari'ye gelen Gülben Ergen, ilk olarak Atatürk Kültür Merkezi'ni ziyaret etti. Gülben Ergen, burada karşılaştığı Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile bir süre sohbet etti. Daha sonra sokakta dolaşan Ergen, karşılaştığı Hakkarililer'le selfie çektirdi. Ergen, Hakkari'den ayrılırken, il çıkışındaki Depin Polis Kontrol Noktası'nda nöbet tutan polisleri de ziyaret etti. Bir süre polislerle sohbet eden Ergen, polislerin Polis Günü'nü kutladı. Polislerle hatıra fotoğrafı çektiren Ergen, "Tüm polislerimizin eşlerine, evlatlarına kolaylıklar diliyoruz. Size de kolaylıklar diliyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Her şey için sizlere çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın" dedi.