Sanayi üretimi yüzde 1 arttı

TÜİK’in sanayi üretimiyle ilgili 2017 Şubat ayı istatistikleri yayınlandı. İstatistiklere göre mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0.9 azaldı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0.6 arttı.

Sanayi üretimi 2016 Şubat’ına göre yüzde 1 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörlerinde 2017 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13.6 azaldı. İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0.7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 9.4 arttı.

En fazla azalış sermaye malında

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları (MIGs) incelendiğinde, 2017 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 4.6 ile sermaye malında gerçekleşti.

En fazla azalış diğer ulaşım araçlarının imalatında

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2017 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 21 ile diğer ulaşım araçlarının imalatında gerçekleşti. Bu azalışı, yüzde 11.4 ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı ve kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı takip etti.

En yüksek artış içeceklerin imalatında gerçekleşti

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2017 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 6.9 ile içeceklerin imalatında gerçekleşti. Bu artışı, yüzde 5.8 ile başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı ve yüzde 4.3 ile diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı takip etti.

Sanayi üretimi rakamları 2017 yılı Ocak ayında Aralık 2016’ya göre yüzde 1.3 artmıştı.